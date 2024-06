Włochy i Turcja będą gospodarzami Mistrzostw Europy w 2032 roku. Oba kraje najpierw jednak będą musiały przejść specjalną kontrolę ze strony UEFA, która wyłoni na jakich stadionach będą rozgrywane mecze. Prezes Serie A, Luigi De Sierco, obawia się o stan obiektów i apeluje do klubów o modernizację swoich stadionów.

Włochy oraz Turcja będą gospodarzami EURO 2032. Początkowo obydwa kraje zgłaszały osobne kandydatury. W lipcu 2023 roku przedstawiciele obydwu federacji postanowili połączyć swoje siły w walce o miano gospodarza turnieju, co przyniosło pozytywny efekt. Obecnie mecze zaplanowane są w pięciu miastach we Włoszech (Turyn, Mediolan, Rzym, Neapol i Bari) oraz w trzech tureckich (Ankara, Bursa, Stambuł – gdzie w grę wchodzą trzy stadiony). Ostateczna weryfikacja ma nastąpić jednak w 2026 roku. Wówczas UEFA przeprowadzi specjalną kontrolę, po której stwierdzi w jakich miastach oraz czy wszystkie przygotowane stadiony spełniają wymogi, aby móc rozgrywać mecze.

Swoich obaw nie ukrywa prezes Serie A Luigi De Sierevo, który w jasnych słowach opisał obecną sytuacje obiektów sportowych na terenie Italii. Jego zdaniem większość stadionów nie znajduje się w najlepszym stanie, a co za tym idzie potrzebują modernizacji. Zdaniem prezesa złym pomysłem jest inwestować w infrastrukturę tylko na jedno duże wydarzenie, ale powinien być to złożony metodyczny proces.

Na tym czasie jest to dowód na to, że mamy prosty system. Nie można wykonywać infrastruktury tylko dla dużych wydarzeń, ale zawsze robić to metodą. Wiele drużyn Serie B nie inwestuje w swoje stadiony a następnie, gdy są promowane w A, stwarzają problemy, ponieważ muszą przejść do pierwszych wyścigów w innych obiektach”