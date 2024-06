EURO 2024: Duże osłabienie grupowego rywala Polski.

Na EURO 2024 z powodu urazów nie zagra kilku świetnych piłkarzy. Kilka dni przed rozpoczęciem imprezy do Davida Alaby, Domenico Berardiego czy Xavera Schlagera dołączył kolejny zawodnik. Tym razem chodzi o piłkarza z drużyny grupowego rywala Polaków, Holendra Frenkiego de Jonga.

Gwiazda Holandii nie zagra na EURO 2024

Przez ostatnie dni trwała dyskusja, czy Frenkie de Jong zdąży wyleczyć swój uraz i wystąpić w niemieckim turnieju rangi mistrzostw Europy. Informowano, że Holender zapewne nie zagra w pierwszym meczu grupowym z Polską, ale powinien być gotowy najpóźniej na mecz z Austrią bądź na fazę pucharową.

Federacja Holandii na portalu X poinformował, że Frenkie de Jong nie pojedzie do Niemiec. Gwiazdor reprezentacji prowadzonej przez Roanlda Koemana zmaga się z kontuzją kostki. Uraz okazał się poważniejszy niż sądzono i selekcjoner nie chce bardziej ryzykować ze zdrowiem środkowego pomocnika Barcelony.

Frenkie de Jong won’t participate at EURO 2024. 😔 We are with you, Frenkie. 🧡#NothingLikeOranje pic.twitter.com/JlR3V5ETyZ — OnsOranje (@OnsOranje) June 10, 2024

Selekcjoner reprezentacji Holandii Ronald Koeman po meczu z Islandią (4:0) powiedział w wywiadzie:

Nie graliśmy z prasą w żadne mecze. Byliśmy naprawdę optymistami, naprawdę liczyliśmy na to, że de Jong zagra w ostatnim meczu fazie grupowej, ale najlepiej go oszczędzić.

Warto dodać, że piłkarz zaczął trenować ze swoją ekipą. Mimo tego de Jong nie miał kontaktu z innymi zawodnikami, aby nie pogłębić kontuzji. Selekcjoner Holandii twierdził, że liczy na swojego podopiecznego. Koeman obwinił FC Barcelonę, w której niegdyś grał i trenował, o to, że nie przeciwdziałali urazowi pomocnika.

🚨 Koeman: "Frenkie de Jong miał już historię związaną z tym urazem więc musimy pomyśleć o jego zdrowiu. Jego klub podejmował ryzyko już wcześniej, a teraz musimy za to zapłacić." [@TheEuropeanLad] — BarcaInfo (@_BarcaInfo) June 10, 2024

Według trenera, de Jong może nie być gotowym do gry przez następne trzy tygodnie. Dlatego Koeman zdecydował się na usunięcie ze składu na mistrzostwa Europy gracza Barcy. Na razie nie wiadomo, kto w holenderskiej kadrze zastąpi de Jonga.

Ogółem sezon 2023/2024 dla Holendra był fatalny pod względem kontuzji. De Jong odniósł aż cztery urazy. Ostatnim spotkaniem gracza w sezonie było El Clasico z kwietnia 2024 roku. Wówczas Holender wrócił do gry po urazie kostki. W trakcie spotkania z Realem Madryt, kontuzja Holendra się odnowiła. Do tej pory pomocnik nie wrócił do gry. Jedno jest pewne, Frenkie de Jong będzie jednym z największych nieobecnych niemieckiego turnieju.

Holandia w grupie B zmierzy się z Polską, Francją oraz Austrią. Pierwszy mecz zagrają w Hamburgu z 'Biało-Czerwonymi”, już w najbliższą niedzielę.

Fot. PressFocus

