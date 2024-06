Polska w lepszej sytuacji niż przed… EURO 2016?

Przed zbliżającym się EURO 2024 rozgrywanym w Niemczech reprezentacja Polski wygrała dwa towarzyskie spotkania – przeciwko reprezentacji Ukrainy i Turcji. Jak się okazuje, w takiej sytuacji nasza kadra narodowa nie była nawet przed wspominanym przez kibiców z łezką w oku EURO 2016.

Najpierw 7 czerwca zwyciężyliśmy 3:1 nad reprezentacją Ukrainy, a już trzy dni później pokonaliśmy Turków 2:1. Takie wyniki pokazują, że naszą formę śmiało można określić mianem umiarkowanie dobrej. Nie są to oczywiście reprezentacje ze ścisłej europejskiej czołówki, jednak należy pamiętać, że zarówno nasi wschodni sąsiedzi jak i Turcja to zespoły, które już za kilka dni rozpoczną rywalizację na niemieckich boiskach podczas zbliżającego się wielkimi krokami EURO 2024.

Pomimo tych zwycięstw należy pamiętać również o negatywach, takich jak urazy napastników czy słaba gra w środku pola przeciwko rep. Turcji. Jak mówił Włodzimierz Szaranowicz, tych dwóch zwycięstw „nikt nam już nie zabierze”, a matematyka mówi jasno – pod względem wyników lepiej być nie mogło.

W ramach ciekawostki warto przypomnieć sobie mecze towarzyskie, które w czerwcu 2016 rozegrała reprezentacja Polski pod wodzą Adama Nawałki. Wówczas najpierw przegraliśmy 1:2 z reprezentacją Holandii, a już parę dni później sensacyjnie zremisowaliśmy 0:0 ze znacznie słabszą na papierze reprezentacją Litwy. Mecze towarzyskie delikatnie uspokoiły nastroje rozochoconych kibiców, którzy wtedy nie byli jeszcze świadomi, że za kilka tygodni obejrzą najlepszy turniejowy występ reprezentacji Polski w XXI wieku.

Euro 2016 – Portugal vs Poland

Penalty shootout

Patricio clearly not on the goal line and saves the penalty. It should've been retaken but the referee ignored it. Your thoughts? pic.twitter.com/fi8wq0Tgc5

— ✨(#9 for Messi) (@IamAsimm7) December 13, 2023