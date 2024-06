Benjamin Šeško przedłuży kontrakt z RB Lipsk

Benjamin Šeško to wielka gwiazda RB Lipsk. Po świetnym sezonie Słoweniec był rozchwytywany przez wielkie kluby. Dziś Fabrizio Romano rozwiał wszelkie wątpliwości, ponieważ napastnik zgodził się pozostać na dłużej w drużynie na „dżentelmeńskich warunkach”.

Słoweniec to wychowanek NK Domžale. Do Lipska przeniósł się rok temu z Red Bulla Salzburg. Niemal od razu perfekcyjnie wkomponował się do niemieckiej drużyny. 21-latek w 42 spotkaniach zanotował 18 trafień, dorzucił do tego dwie asysty. W związku z taką formą pojawiały się informacje o klubach, które chętnie widziałyby snajpera u siebie. Arsenal, Chelsea, czy też Manchester United były chętne wydać spore pieniądze na Šeško. Fabrizio Romano rozwiał jednak wszelkie wątpliwości dotyczące przyszłości 21-latka.

🚨🇸🇮 EXCLUSIVE: Benjamin Šeško has decided to STAY at RB Leipzig and sign new contract on improved terms!

Decision made for talented striker, similar to what Haaland decided back in the days at BVB.

❗️ Šeško will stay at Leipzig with a new gentlemen agreement for future exit. pic.twitter.com/tJcR0KdfYs

