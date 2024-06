Carlitos wylądował w swoim 15. klubie

Wielu zawodników lubi grać dla pieniędzy i nie ma przy tym ambicji sportowych. Wygląda na to, że Carlitos powoli także przyjął takie podejście. Król strzelców Ekstraklasy z roku 2018, bo po raz kolejny zmienił w ostatnim czasie otoczenie. Jest to jego piąty w niecałe dwa lata klub – trzeci w Grecji, po Panathinaikosie i Lamii. Carlitos podpisał dwuletnią umowę z Atromitosem.

34-letni już Carlos Daniel López Huesca znany jako Carlitos w dniu swoich urodzin podpisał umowę z greckim klubem klasy średniej, Atromitosem. To klub z Aten. Kilka lat temu grecką ekstraklasę w jego barwach próbował podbić Dawid Kort.

✍️ Atromitos have announced their second signing with Carlitos until 2026

The 34 year old Spanish striker returns to Greece three months after leaving Lamia for FC Astana pic.twitter.com/9N1HO4LPG4

— Hellas Football (@HellasFooty) June 12, 2024