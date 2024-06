Marco Reus niebawem zakończy swoją 12-letnią przygodę w Borussii Dortmund. Klub niedawno potwierdził, że 35-latek nie przedłuży swojej wygasającej umowy. Jak informuje Fabrizio Romano, pomocnik jest bliski dołączenia do LA Galaxy w MLS. Rozmowy pomiędzy dwoma stronami wkraczają na zaawansowany etap.

Marco Reus w ostatni weekend rozegrał swój ostatni mecz w barwach Borussii Dortmund. Wystąpił w finale Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt. Już od jakiegoś czasu temu w mediach spekulacje na temat jego przyszłości. Niemiec miał zakomunikować, że obecny sezon będzie jego ostatnim w barwach ukochanego klubu. Informacje te niedawno znalazły potwierdzenie. Borussia poinformowała, że 35-latek nie przedłuży swojej wygasającej w czerwcu umowy, tym samym dobiegnie końca jego 12-letnia przygoda z zespołem.

Marco Reus zdecydowanie zasłużył na miano legendy w Dortmundzie. W wieku siedmiu lat trafił do akademii BVB. W 2008 roku zadebiutował w Bundeslidze w barwach Rot Weiss Ahlen, klubu z którym rok wcześniej awansował na najwyższy szczebel rozgrywek w Niemczech. W 2009 roku za milion euro przeniósł się do Borussii Mönchengladbach, gdzie rozegrał 109 meczów, w których strzelił 41 goli i dołożył 28 asyst. Podczas reprezentowania ”Die Fohlen”, ponownie przypomniał o swoim talencie i latem 2012 roku za kwotę 17 mln euro został wykupiony przez Borussię Dortmund.

Podczas swojego drugie pobytu na Signal Iduna Park zdobył z klubem dwa razy Puchar Niemiec oraz trzy razy Superpuchar Niemiec. Łącznie wystąpił w 429 spotkaniach, strzelił 170 bramek i zaliczył 131 asyst. Wydaje się jednak, że ze swojej kariery mógł wycisnąć zdecydowanie więcej. Reus często zmagał się z wieloma kontuzjami, które w znacznym stopniu podcinały mu skrzydła. Nie zmienia to jednak faktu, że zapracował sobie na status legendy Borussii.

Marco Reus niedługo stanie się wolnym zawodnikiem i z tej okazji znalazł się na celowników klubów z Arabii Saudyjskiej oraz MLS. Jak informuje Fabrizio Romano, Los Angeles Galaxy jest bardzo bliskie porozumienia się z Niemcem. Obie strony wciąż negocjują, jednak oferta ze strony amerykańskiego zespołu jest obecnie najlepsza. 35-latek podpisze umowę do grudnia 2025 roku z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

🚨🇺🇸 Los Angeles Galaxy, extremely confident to make Marco Reus deal happen as reported two days ago.

There's still some work to do on player side and it could take some days, but LA Galaxy want Reus and their proposal is currently the best one on the table.

Work in progress. pic.twitter.com/5yXizwRmXQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024