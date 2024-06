Brest wybrał stadion na mecze Ligi Mistrzów

Debiutujący w europejskich pucharach Brest zgłosił do UEFA Stade de Roudourou jako arenę ich meczów domowych przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Klub musi przenieść się na stadion jednego z największych rywali – EA Guingamp – ponieważ Stade Francis-Le Blé nie jest w stanie spełnić wymogów UEFA.

Brest będzie grał na stadionie rywala

Stade Brest był największą sensacją minionego sezonu Ligue 1, bowiem rozgrywki ligowe zakończył na najwyższym w historii klubu trzecim miejscu. Co więcej, ”Piraci” nigdy wcześniej nie zakończyli sezonu francuskiej ekstraklasy w górnej części tabeli. Nie dość, że Brest po raz pierwszy w historii zagra w Lidze Mistrzów, to w ogóle będzie to ich debiut w europejskich pucharach.

Przed historyczną kampanią w Champions League pojawił się jednak problem infrastrukturalny. Na Stade Francis-Le Blé znajduje się 15 200 siedzących miejsc, ale tylko pięć tysięcy jest w stanie spełnić wymogi UEFA. Ponad stuletni obiekt nie zdąży przejść renowacji do września, więc klub musiał zastępczego stadionu na mecze Ligi Mistrzów, w których będzie występował w roli gospodarza.

Mais OUI, OUI, OUI !!! 🔴⚪⚔

Direction la 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 !!! #TonnerreDeBrest ⚡ pic.twitter.com/JTxwX6qY8w — Stade Brestois 29 (@SB29) May 19, 2024

Na horyzoncie pojawiły się opcje grania na stadionie Rennes – Roazhon Park – oraz stadionie Guingamp – Stade de Roudourou. Z oboma klubami Brest rozgrywa derby Bretanii, a więc podopieczni Erica Roy’a musieliby mierzyć się w europejskich pucharach na stadionie największych rywali. Wybór padł ostatecznie na Stade de Roudourou, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa drugoligowe Guingamp. Miasto to jest oddalone od Brestu o ok. 115 kilometrów, podczas gdy dystans do Rennes wynosi ok. 240 kilometrów.

Władze Brestu zgłosiły już do UEFA Stade de Roudourou jako miejsce ich ”domowych” meczów Ligi Mistrzów. Obiekt ten posiada ok. 18 tysięcy miejsc, a więc kilkanaście tysięcy mniej niż Roazhon Park. Byłby więc mniejszy problem z zapełnieniem trybun, bowiem w poprzednim sezonie na mecze Brestu przychodziło średnio 14,5 tysiąca widzów. ”Piraci” mają pokryć wszelkie koszty związane z dostosowaniem obiektu do wymogów UEFA.

France Bleu: Brest złożył do UEFA wniosek o grę na Stade de Roudourou w charakterze gospodarza. Specjaliści wizytowali już na obiekcie, a klub pokryje wszelkie koszty ewentualnego dostosowania go do rozgrywek europejskich. pic.twitter.com/iQLxS05GCd — Bartek Gabryś (@BartekGab) June 5, 2024

Gdyby Stade de Roudourou zostało zaakceptowane przez UEFA jako miejsce rozgrywania meczów pucharowych przez Brest, po równo dekadzie europejskie puchary wróciłyby na ten obiekt. W sezonie 2014/15 pierwszoligowe wówczas Guingamp dzięki sensacyjnemu zwycięstwu w Pucharze Francji przystąpiło do rozgrywek Ligi Europy. Guingamp osiągnęło wtedy najlepszy wynik w historii ich występów na arenie międzynarodowej, bowiem dotarło do 1/16 finału. Tam jednak ulegli w dwumeczu 3:4 Dynamie Kijów, a jedną z bramek dla zespołu z Ukrainy zdobył Łukasz Teodorczyk.

fot. screen YouTube

