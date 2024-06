FC Porto ma nowego trenera

Niedawno Sergio Conceicao rozwiązał swój kontrakt z FC Porto i tym samym zakończył swoją siedmioletnią przygodę z tym klubem. ”Smoki” oficjalnie poinformowały, że schedę po Conceicao przejął jego został dotychczasowy asystent – Vitor Bruno, który podpisał umowę do 2026 roku.



Sergio Conceicao pełnił funkcję trenera FC Porto od 2017 roku, zdobywając w tym czasie z klubem 11 trofeów, w tym m.in. trzy mistrzostwa Portugalii. Miniony sezon nie był aż tak udany dla ”Smoków”, bowiem rozgrywki ligowe zakończyli dopiero na trzecim miejscu, a strata do pierwszego Sportingu wyniosła aż 18 punktów. Porto nie zakończyło jednak minionej kampanii z pustymi rękami. Klub sięgnął po Puchar Portugalii, pokonując w finale po dogrywce 2:1 świeżo upieczonego mistrza kraju z Estadio Jose Alvalade.

W ostatnim czasie wiele się działo w klubie z Estadio do Dragao. Nowym prezydentem Porto został Andre Villas-Boas. Conceicao zaś swoją umowę przedłużył za czasów panowania Pinto Da Costy. Wówczas wydawało się, że jego kadencja w Porto potrwa jeszcze dłużej. Jednak Villas-Boas od początku swoich rządów nie ukrywał, że chciałby dokonać zmiany na stanowisku trenera.

Pomimo zdobycia Pucharu Portugalii, za porozumieniem stron doszło do rozwiązania obowiązującej do 2028 roku umowy Conceicao. W kontrakcie 49-latka znajdował się bowiem zapis pozwalający na rozwiązanie kontraktu w przypadku zmiany na najważniejszym stanowisku w zarządzie klubu. Conceicao nie znalazł jeszcze nowego pracodawcy. Łączony był między innymi z AC Milanem, jednak według informacji podanych przez Fabrizio Romano bliższy jest dołączenia do Olympique Marsylii.

