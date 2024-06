Bayer Leverkusen finalizuje pierwszy letni transfer

Bayer Leverkusen jest coraz bliżej sfinalizowania pierwszego letniego transferu. Jak informuje m.in. Fabrizio Romano, do zespołu mistrza Niemiec ma trafić zawodnik Stade Rennes Jeanuël Belocian. Oficjalnie ogłoszenie transferu Francuza ma być kwestią czasu.

Bayer Leverkusen ma za sobą kapitalny sezon. Podopieczni Xabiego Alonso sensacyjne zdobyli mistrzostwo Niemiec, przerywając 11-letnią hegemonię Bayernu Monachium. Do tego dorzucili Puchar Niemiec, pokonując w finale Kaiserslautern z Tymoteuszem Puchaczem w składzie. „Aptekarze” byli blisko wywalczenia ”potrójnej korony”. W finale Ligi Europy lepsza okazała się jednak Atalanta.

Dzięki tak dobrym wynikom Bayer Leverkusen awansowało do Ligi Mistrzów. Mimo świetnej formy poszczególnych piłkarzy drużyna potrzebuje wzmocnień. Wydaje się, że za chwilę dojdzie w klubie do pierwszego letniego transferu. Jak informuje choćby Fabrizio Romano, Jeanuël Belocian jest bliski podpisania kontraktu z mistrzami Niemiec.

🚨🔴⚫️ Bayer Leverkusen are closing in on deal to sign Jeanuël Belocian as new centre back from Rennes.

The two clubs are finalising the agreement as called by @kicker, five year contract to Belocian.

2005 born French centre-back, part of club’s plan for present and future 🇫🇷 pic.twitter.com/ttysFyLwll

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2024