EURO 2024: Ośmiu piłkarzy z Ekstraklasy jedzie na turniej

Selekcjonerzy wszystkich drużyn, które będą rywalizować na EURO 2024, powołali ponad sześciuset piłkarzy. Wśród nich znajdziemy graczy, którzy obecnie reprezentują barwy klubów z Ekstraklasy. Aż trzech przedstawicieli na mistrzostwach Europy w Niemczech będzie miał Lech Poznań.

Ósemka z Ekstraklasy na EURO 2024

Ośmiu piłkarzy z Ekstraklasy ma szanse występu na EURO 2024. Zawodników z polskiej ligi zobaczymy w kadrach Polski, Gruzji, Słowenii oraz Rumunii. Michał Probierz na turniej powołał trzech ekstraklasowych zawodników do kadry „Biało-Czerwonych”. Natomiast selekcjonerzy Słowenii oraz debiutującej na EURO Gruzji postanowili zabrać po dwóch graczy z polskiej ligi. Natomiast w ekipie rumuńskiej znalazło się miejsca dla Bogdana Racovițana z Rakowa Częstochowa.

Lista wszystkich graczy, którzy z Ekstraklasy, którzy znaleźli się w kadrach drużyn na EURO 2024:

Polska (3): Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok), Bartosz Salomon (Lech Poznań)

Słowenia (2): Erik Janža (Górnik Zabrze), Miha Blažič (Lech Poznań)

Gruzja (2): Otar Kakabadze (Cracovia), Nika Kwekweskiri (Lech Poznań)

Rumunia (1): Bogdan Racovițan (Raków Częstochowa)

Liczba ośmiu piłkarzy oznacza, że polska Ekstraklasa wysyła na EURO 2024 tyle samo piłkarzy co chorwacka SuperSport HNL oraz szkocka Scottish Premiership. Daje to 19. miejsce w rankingu lig, które mają swoich przedstawicieli na niemieckiej imprezie.

Dawni znajomi, czyli byli ekstraklasowicze na EURO 2024

Większe grono graczy znajdziemy za to w zestawieniu byłych zawodników, którzy grali niegdyś w polskiej lidze. Nie licząc, piłkarzy z Polski, można wypatrzeć kilkanaście nazwisk znanych fanom Ekstraklasy.

Byli zagraniczni piłkarze 🇵🇱 klubów powołani na EURO 2024 ⤵️ 🇷🇸 Filip Mladenović

🇷🇴 Deian Sorescu (wyp.)

🇦🇱 Ernest Muçi

🇭🇷 Josip Juranović

🇸🇮 Benjamin Verbič

🇬🇪 G. Tsitaishvili, L. Gugeshashvili, L. Dvali

🇸🇰 H. Ravas, V. De Marco, L. Tupta, O. Duda, L. Haraslín — Dawid Czemko (@dawidczemko_) June 8, 2024

Wśród takich zawodników znajdziemy piłkarzy, którzy błyszczeli na polskich boiskach. Mowa chociażby o Erneście Mucim z reprezentacji Albanii czy Josipa Juranovicia z Chorwacji. Większą karierę po wyjeździe z Polski zrobili, np. Słowak Vernon De Marco, były piłkarz Lecha, jedyny przedstawiciel ligi Zjednoczonych Emiratów Arabskich na EURO 2024 czy Gruzin Luka Gugeshashvili. Przypadek tego drugiego gracza jest szczególny.

Chodzi bowiem o piłkarza, który w sezonie 2017/2018 występował na… czwartym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Wówczas Gugeshashvili bronił i to dosłownie barw Podlasie Biała Podlaska, gdyż Gruzin jest bramkarzem. W sezonie 2023/2024 zawodnik był rezerwowym azerskiego Qarabag FK. Nie przeszkodzi to jednak w wyjeździe na EURO 2024. Jak widać z trzeciej ligi polskiej do mistrzostw Europy, nie jest aż tak daleka droga.

fot. PressFocus

