Santi Cazorla powróci do Arsenalu?

39-letni Santi Cazorla na początku obecnego sezonu zdecydował się na sentymentalny powrót do Realu Oviedo. Podczas ostatniej konferencji wyjawił, że po zakończeniu kariery może powrócić na do Arsenalu w zupełnie nowej roli. Przychylny temu pomysłowi jest również trener ,,Kanonierów” – Mikel Arteta.

Santi Cazorla zamierza zakończyć karierę, wygrywając awans do La Liga wraz ze swoim ukochanym Realem Oviedo, do którego dołączył na początku obecnych rozgrywek. Wychowanek Oviedo jest na właściwych torach aby osiągnąć swój cel i ponownie zameldować się w elicie po 23 latach nieobecności w niej. Oviedo mierzy się w barażach o najwyższą klasę rozgrywkową w Hiszpanii z Eibarem. W pierwszym spotkaniu padł wynik 1:1 i kwestia awansu do finałowego starcia pozostaje wciąż otwarta.

Tuż po meczu Cazorla odpowiedział na pytania dziennikarzy. Poruszył tam również kwestię ewentualnego powrotu do Arsenalu, a więc do klubu w którym spędził sześć lat i cały czas pała do niego sympatią. Pomocnik nie ukrywa, że po odwieszeniu butów na kołku z chęcią dołączyłby do sztabu Mikela Artety i wziąć udział w jego projekcie budowania zespołu.

Oczywiście miałem szczęście dzielić szatnie z Mikelem Artetą i teraz on jest trenerem. Odbyliśmy rozmowy na temat możliwości dołączenia do jego sztabu trenerskiego. Jednak w tej chwili nie skupiam się na niczym innym, jak tylko na pomaganiu temu klubowi i nadal będę cieszyć się piłką jako zawodnik. Wtedy zobaczymy przyniesie mi przyszłość. Oczywiste jest, że Arsenal to klub, który zawsze zostawi mi otwarte drzwi do powrotu”

Przychylny temu pomysłowi jest również sam trener ,,Kanonierów”, który w niedawnym wywiadzie dla ,,Sky Sports” zasugerował, że w jego zespole jest miejsce na niewiarygodną energię i wiedzę na temat jego sztabu trenerskiego. Obydwaj panowie wspólnie dzielili ze sobą szatnię w latach 2012-2016.

