Real Madryt nie zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata?

Real Madryt nie zamierza pojawić się na przyszłorocznej edycji Klubowych Mistrzostw Świata – powiedział Carlo Ancelotti. Włoski trener udzielił wywiadu włoskiemu „Il Giornale„, w którym przekazał, że „Królewscy” odrzucą zaproszenie na turniej.

Formuła Klubowych Mistrzostw Świata uległa zmianie. Dotychczas byliśmy przyzwyczajeni do rozgrywek, które trwały około tydzień gdzieś w środku zimy. Teraz turniej ten będzie liczył 32 uczestników. Terminem rozegrania turnieju ma być lato 2025 a miejscem rozegrania turnieju będą Stany Zjednoczone.

Taki termin rozgrywania Klubowych Mistrzostw Świata sprawia, że europejskie kluby nie będą prawie w ogóle mieć przerwy pomiędzy sezonami. Jakiś czas temu „Relevo” powołując się na anonimowe źródło informowało, że Real Madryt jest przeciwny wyjazdowi do Stanów Zjednoczonych na turniej w takiej formie.

Pierwszym argumentem, który wyłania się w tej dyskusji jest zmęczenie zawodników. Real Madryt pierwszy mecz przyszłego sezonu rozegra 14 sierpnia 2024 roku natomiast Klubowe Mistrzostwa Świata zakończą się 13 lipca 2025 roku. Oznacza to aż jedenaście miesięcy ciągłego grania.

🚨 Carlo Ancelotti: “Real Madrid will NOT go to the FIFA World Club, we will reject the invitation like other clubs”.

“Just one single Real Madrid match is worth €20m and they want to give us that money for the whole competition… no way. Negative”, told Il Giornale. pic.twitter.com/MaOELzETF5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024