Arabia Saudyjska: Beniaminek z kolejnym transferem – tym razem z Bundesligi

Arabia Saudyjska od pewnego czasu jako liga rozwija się. Stoją za tym niebagatelne pieniądze pochodzące z ropy naftowej, a dystrybuowane choćby do kilku klubów przez Public Investment Fund. Dziś, ogłoszono kolejny transfer beniaminka Al-Qadisiyah. Po przybyciu Nahitana Nandeza, kolejnym wzmocnieniem jest uznany belgijski bramkarz, Koen Casteels.

Arabia Saudyjska: Beniaminek z kolejnym transferem

Koen Casteels w swojej karierze zagra dopiero w trzecim państwie. Po Belgii oraz Niemczech (aż 13 lat kariery właśnie tam) przyszła pora także na inny kontynent.

🚨🇸🇦 Belgian GK Koen Casteels has signed in as new Al Qadsiah player from Wolfsburg. Contract completed and signed today. 🇧🇪 pic.twitter.com/pJPKUbCMzZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 10, 2024

Al-Qadisiyah należy do państwowego giganta naftowego – firmy Aramco. Jest to sponsor główny zawodów Formuły 1, a także główny partner jednego z zespołów ścigających się w samej serii – mowa bowiem o Astonie Martinie, dla którego jeździ dwukrotny mistrz świata Fernando Alonso. W drużynie przyszłego beniaminka w składzie występuje m in. Joel Robles (były bramkarz Evertonu), Kiko Femenia (kilka lat w Watfordzie) czy Andre Carrillo (gol na MŚ 2018 dla kadry Peru).

W kończącym się sezonie w Arabii Saudyjskiej, piłkarze grający w czerwono-żółtych barwach wywalczyli awans do Saudi Pro League, wygrywając 2. ligę saudyjską. Zakończyli oni rywalizację z 9 punktami przewagi nad Al Orubah oraz jedenastoma nad Al Kholood. Królem strzelców został Mbaye Diagne, piłkarz nowego beniaminka ligi, wcześniej grający w Galatasaray czy Club Brugge.

31-letni Casteels rozegrał w barwach „Wilków” 275 spotkań od 2015 roku. Warto też dodać, że to 10-krotny reprezentant Belgii. W swojej karierze był członkiem 'Czerwonych Diabłów” podczas MŚ 2018 w Rosji, gdzie Belgowie wywalczyli historyczny brązowy medal.

Wolfsburg w minionym sezonie zajął dopiero 12. miejsce w Bundeslidze. Od lipca nastąpi symboliczna zmiana warty w klubie kojarzonym z koncernem Volkswagena. Po dziewięciu sezonach między słupkami i zakończeniu umowy przez Belga, obowiązki golkipera dzielić będą dwaj nowi zawodnicy – Kamil Grabara z FC Kopenhagi oraz Marius Mueller z Schalke 04.

Fot. PressFocus

Stworzyliśmy nasz przewodnik po EURO 2024:

Wspominamy również słynne mecze mistrzostw Europy: