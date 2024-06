Oficjalnie: Legia ogłosiła wielki powrót

O całej sytuacji informowaliśmy już w kwietniu, teraz stało się to faktem. Legia Warszawa, już oficjalnie ogłosiła, że po odbyciu badań lekarskich na zasadzie rocznego wypożyczenia zakontraktuje swoją byłą gwiazdę – Lucasa Linharesa, bardziej znanego jako Luquinhas. Brazylijczyk nie podbił Brazylii i Fortaleza zgodziła się na to, aby spędził on kolejny sezon gdzie indziej.

Legia ogłosiła wielki powrót

W kwietniu informacje na temat Luquinhasa podawali zgodnie Zbigniew Szulczyk oraz Tomasz Włodarczyk z „Meczyków”. Po prawie dwuletnim pobycie w Nowym Jorku, na początku 2024 roku Luquinhas wrócił do rodzimej Brazylii, konkretniej do Fortalezy.

Luquinhas oficjalnie w Legii 😊https://t.co/xZzM2drlZ5 — Maciuś (@mipcio) June 11, 2024

Co prawda rozegrał on od końca łącznie stycznia 10 spotkań jednak ani razu nie wystąpił w lidze krajowej. Do tego Luquinhas od początku marca zaliczył jedynie 80 minut na boisku. Znakomita większość spotkań to rozgrywki regionalne i lokalne, oprócz tego spędził 20 minut na placu w meczu z Nacional Potosi z Boliwii, z którym Fortaleza mierzyła się w amerykańskim odpowiedniku Ligi Europy, Copa Sudamericana. Od tego czasu do prawie połowy czerwca – rozegrał tylko o 15 minut więcej. Łącznie w ekipie brazylijskiej Serie A rozegrał od stycznie jedynie 229 minut we wszystkich rozgrywkach.

Według informacji Gustavo Guimaraesa, kwota wykupu miała być ustalona na 8 milionów brazylijskich reali, co w przeliczeniu oznacza 1,45 miliona euro (6,24 miliona złotych). Fortaleza w styczniu podpisała z piłkarzem umowę do 2027 roku, z opcją przedłużenia o rok – piłkarz kosztował 7,2 miliona reali brazylijskich, czyli 1,3 miliona euro.

Luquinhas to drugi piłkarz w historii Legii, która ma w swoim CV grę w Fortalezie. Poprzednim zawodnikiem był jeden z transferowych niewypałów „Wojskowych”, Bruno Mezenga. Brazylijski pomocnik grał już przy Łazienkowskiej w latach 2019-2021.

Rozegrał on 109 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zanotował 14 asyst. Przy Łazienkowskiej dwukrotnie został mistrzem Polski i stał się ulubieńcem kibiców z uwagi na bardzo dobre wyszkolenie techniczne. Ten niski (nie ma nawet 170 cm) pomocnik napędzał mnóstwo akcji ofensywnych swoją przebojowością i dryblingami. Legia i jej kibice na pewno ucieszą się z powrotu tego zawodnika.

Fortaleza zajmuje aktualnie 11. pozycję spośród 20 drużyn Serie A.

Fot. PressFocus

