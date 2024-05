Meksyk: Cruz Azul ściąga gwiazdę. Nie poradziła sobie w Ekstraklasie

Cruz Azul to jeden z najlepszych meksykańskich klubów, więc co logiczne – mierzy wysoko. Względnie niedawno wygrali swój pierwszy od lat tytuł. Ich nowym celem jest człowiek, na którym nie poznano się w Ekstraklasie – zawodnikiem tym jest były napastnik Górnika Zabrze, VVV Venlo i Celtiku, Georgios Giakoumakis. Na dniach Grek ma dołączyć do nowej drużyny, to kolejna jego zmiana klubu w ostatnich kilku latach.

Cruz Azul ściąga gwiazdę. Nie poradził sobie w Ekstraklasie

Początkowo na napad „Celestes” miał trafić Duvan Zapata, 33-latek grający w Torino. Co zaskakujące, 12 milionów euro za piłkarza w tym wieku zostało odrzucone. Ekscentryczny Urbano Cairo postawił weto ws. swojego napastnika, który przebywa w Torino na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu.

TRANSFER RUMOR: According to Greek outlet SDNA, Giōrgos Giakoumakīs is very close to Cruz Azul with the cost of the transfer exceeding 25 million euros. The Mexican side offered €10 million to Atlanta United and almost €15 million for a four-year contract. #ATLUTD pic.twitter.com/oHlWWn44mO — 𝘼𝙏𝙇 𝙐𝙏𝘿 𝙁𝙖𝙣 𝙏𝙑 🗣🎥 (@atlutdfantv) May 23, 2024

Nowym celem drużyny założonej przez cementownię o tej samej nazwię został więc Giakoumakis. Grek według lokalnego medium SDNA trafi do Meksyku za 10 milionów euro. Ma on zarobić 15 milionów euro na czteroletnim kontrakcie, co daje 3,75 miliona za rok gry.

Cruz Azul w rozgrywkach meksykańskiej Clausury zajęło miejsce drugie. Przez ponad 20 lat nie wygrali ani jednego tytułu mistrzowskiego. Z tego powodu, stali się krajowym pośmiewiskiem – w skali proporcji, meksykańskim Tottenhamem. Powstał nawet czasownik „cruzazulear„, który oznacza dosłownie „robić Cruz Azul”. Drużyna ta często przegrywała kluczowe mecze przegrywając w ostatnich minutach albo totalnie nieszczęśliwych okolicznościach.

Giakoumakisa mogą dobrze kojarzyć kibice Ekstraklasy. W drugiej części sezonu 2019/2020 był on wypożyczony z AEK-u Ateny do Górnika Zabrze. W jego trykocie zdobył trzy bramki. Niedługo później został królem strzelców Eredivisie w barwach VVV Venlo. Potem powtórzył ten wyczyn w Szkocji jako gracz Celticu. W USA zdobył 24 trafienia w 39 spotkaniach i się nie zatrzymuje.

