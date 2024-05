Klub z Ekstraklasy przedłużył umowę z trenerem

Kolejny klub z Ekstraklasy podjął decyzję co do obsady szkoleniowca na nowy sezon. Stal Mielec wystosowała komunikat, w którym informuje o przedłużeniu umowy o rok z trenerem Kamilem Kieresiem. Dotychczasowy kontrakt wygasał z końcem czerwca.

Kamil Kiereś przedłużył umowę

Kamil Kiereś pracuje w Stali Mielec od marca 2023 roku. Już wiadomo, że będzie mógł przynajmniej do końca następnego sezonu pracować z zespołem. O ile oczywiście nie zostanie zrzucony z karuzeli. Na razie jednak wykonał kawał dobrej roboty. Jego kontrakt, który miał wygasać w czerwcu, został przedłużony do końca sezonu 2024/25. Klub poinformował o tym wydarzeniu w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Stal Mielec spisuje się nawet ponad stan. Może ten sezon zakończyć nawet w pierwszej dziesiątce. Drużyna jest jak na razie na 11. miejscu w tabeli Ekstraklasy. Z tym że, ma tyle samo punktów, co będący wyżej Widzew Łódź i Piast Gliwice. Aby spełnić ten scenariusz, podopieczni Kamila Kieresia musieliby pokonać w ostatniej kolejce sezonu spadkowicza ŁKS Łódź. To całkiem realne. Stal zanotowała kilka bardzo ciekawych wyników w rozgrywkach 2023/24:

3:2 z Jagiellonią Białystok

2:1 z Górnikiem Zabrze

3:1 z Legią Warszawa i to na Łazienkowskiej

3:2 z Pogonią Szczecin i to na wyjeździe po hat-tricku Szkurina

dwie wygrane z walczącym o mistrza Śląskiem Wrocław

Szkurin ciągnie wózek

Wielkim wydarzeniem dla Mielca było przedłużenie umowy z Ilją Szkurinem w zimowym okienku transferowym. Stal miała umowę z graczem tylko do końca sezonu, ale przedłużyła ją o rok. To sprawia, że latem na wielkiej gwieździe nie tylko klubu, ale i całej Ekstraklasy zarobi. Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” informował w marcu, że Szkurinem interesowała się nawet Bologna, czyli uczestnik Ligi Mistrzów 2024/25! Statystyki Białorusina to aż 15 goli i pięć asyst. Na Łazienkowskiej zanotował gola i dwie asysty, a na stadionie im. Floriana Krygiera ustrzelił hat-tricka.

Kluby z Ekstraklasy zmieniają szkoleniowców

Decyzja Stali Mieliec kontynuuje trend klubów Ekstraklasy dotyczący decyzji w sprawie trenerów. Na początku maja szef portalu „Meczyki.pl” Tomasz Włodarczyk poinformował, że Lech Poznań zakontraktuje na stanowisko trenera Nielsa Frederiksena, który obejmie zespół w nowym sezonie. 53-letni Duńczyk zostanie pierwszym historii trenerem ze swojego kraju w naszej lidze.

Wczoraj sensacyjnej, ale już od jakiegoś czasu spodziewanej decyzji dokonał Raków Częstochowa. Aktualni wciąż mistrzowie Polski poinformowali, że Marek Papszun powróci do drużyny. Ta decyzja jest zaskakująca, że przecież rok temu Papszun na własne życzenie odszedł z Rakowa. Pierwotnie była mowa, że ma sobie zrobić przerwę. To życzenie w pewnym sensie spełniał, gdyż nawet znalazł zatrudnienie w Canal + Sport. Tam pracował jako ekspert w programie Liga + Extra. Odwiedzał też studio TVP Sport. W międzyczasie co rusz słyszeliśmy plotki, z jakim klubem jest łączony Marek Papszun. Koniec końców wrócił do miejsca, które zna od podszewki.

Radomiak Radom wciąż nie jest pewny utrzymania. Przed ostatnią kolejką klub dokonał zmiany na stanowisku menedżera, zwalniając Macieja Kędziorka. W jego miejsce zatrudniono Bruno Baltazara. Portugalczyk nie jest również pewny swojej posady, gdyż wszystko zależy czy klub utrzyma się w elicie.

