Marcin Matysiak odchodzi z ŁKS-u

ŁKS poinformował, że wraz z końcem sezonu funkcję pierwszego trenera przestanie pełnić Marcin Matysiak. Klub nie dokonał jednak zwolnienia, a Matysiak sam zrezygnował ze swojego stanowisko. Władze ŁKS-u chciały bowiem, by po spadku z Ekstraklasy Matysiak dalej prowadził pierwszą drużynę.

Matysiak odchodzi z ŁKS-u

W 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy ŁKS zmierzy się przed własną publicznością ze Stalą Mielec. Dla ”Rycerzy Wiosny” będzie to pożegnanie z najwyższym poziomem rozgrywkowym przynajmniej na rok. Teraz okazuje się, że mecz ze Stalą będzie nie tylko pożegnaniem z Ekstraklasą, ale i z trenerem Marcinem Matysiakiem. ŁKS poinformował, że mimo zaufania ze strony zarządu Matysiak zrezygnował z funkcji trenera pierwszego zespołu.

ℹ️ Trener nie zdecydował się na kontynuowanie pracy w roli pierwszego trenera ŁKS-u, pomimo woli powierzenia mu tej misji przez klub.https://t.co/zXD4ggZzi8 — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) May 23, 2024

Matysiak przejął obowiązki trenera pierwszego zespołu po Piotrze Stokowcu, zwolnionym po porażce 0:2 z Widzewem w 21. kolejce. Od października 2023 roku Matysiak był asystentem Stokowca, a wcześniej prowadził rezerwy, z którym w sezonie 2022/23 awansował do II ligi. Przez pierwsze dwa miesiące pod wodzą Matysiaka ŁKS był czwartą najlepiej punktującą drużyną w lidze. Łodzianie zdołali nawet opuścić ostatnie miejsce, a ich strata do bezpiecznej strefy w pewnym momencie zmalała do ośmiu punktów.

Choć ŁKS przegrał pierwsze dwa mecze pod wodzą Matysiaka, w sześciu następnych meczach przegrał zaledwie raz. W tym czasie ”Rycerze Wiosny” zdobyli 11 punktów za sprawą trzech zwycięstw i dwóch remisów. Beniaminek zdołał przed własną publicznością pokonać 3:2 Puszczę i Radomiaka oraz zremisować z mistrzem Polski Rakowem Częstochowa. To właśnie pod wodzą Matysiaka ŁKS zdobył pierwsze wyjazdowe punkty w tym sezonie, kiedy w 24. kolejce pokonał w Grodzisku Wlkp. Wartę Poznań 1:0.

Część kibiców zaczęła po cichu wierzyć w utrzymanie, ale szybko zostali oni sprowadzeni na ziemię. ŁKS przegrał ostatnie pięć meczów, co było wyrównaniem najgorszej serii w tym sezonie. Po porażce w 31. kolejce ze Śląskiem Wrocław 1:2 łodzianie stracili matematyczne szanse na utrzymanie. Do Matysiaka nie można było mieć jednak żalu, bo w sześciu meczach pod jego wodzą ŁKS zdobył więcej punktów niż w 20 poprzednich meczach.

🎙 Marcin Matysiak (trener ŁKS-u): Moim marzeniem jest wrócić do ŁKS-u w roli pierwszego trenera. W momencie, kiedy będę w stanie dać mu więcej. Chcę się dalej rozwijać jako trener. — ŁKS Łódź (@LKS_Lodz) May 23, 2024

Matysiak wyróżnił się przede wszystkim tym, że postawił na młodych zawodników. To za jego kadencji premierowe gole w Ekstraklasie strzelali 19-letni Antoni Młynarczyk, czy 17-letni Aleksander Iwańczyk, który zresztą premierowego gola w Ekstraklasie strzelił w debiucie (1:2 z Zagłębiem Lubin w 33. kolejce).

Następcę Matysiaka ŁKS ogłosi w czerwcu. Nie wiadomo jednak, czy nowy szkoleniowiec będzie miał za zadanie od razu wprowadzić klub do Ekstraklasy, czy jednak dokonać spokojnej przebudowy. Nieznani są także potencjalni następcy 40-letniego trenera. Niektórzy jednak żartują, że w klubie już wybierają numer do Kazimierza Moskala.

fot. ŁKS TV / YouTube

