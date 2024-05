Finał sezonu Ekstraklasy – podsumowanie ostatniej kolejki

Pięć z dziewięciu meczów 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy miało swój ciężar gatunkowy. Śląsk Wrocław walczył o mistrzostwo Polski z Jagiellonią, która mierzyła się w Białymstoku z bijącą się o utrzymanie Wartą Poznań. Poza ”Zielonymi”, w walkę o utrzymanie zamieszani byli także Korona Kielce, Puszcza Niepołomice i Radomiak Radom.

Pierwsza połowa

O godzinie 17:30 wystartowało tylko osiem z dziewięciu meczów. Nad Częstochową miało miejsce ogromne oberwanie chmury, a w wielu obszarach boiska pojawiły się sporej wielkości kałuże. Dopiero kiedy na pozostałych stadionach pierwsze połowy dobiegały końca, sędzia Szymon Marciniak podjął decyzję o rozpoczęciu starcia Rakowa ze Śląskiem.

Problemów z rozpoczęciem meczu nie było w Białymstoku, gdzie Jagiellonia potrzebowała zwycięstwa, by nie oglądać się na rezultat Śląska z Rakowem. Już po 11 minutach wydawało się, że nic nie może zagrozić Jagiellonii w sięgnięciu po pierwszy w historii tytuł mistrzowski. W 5. minucie ”Jagę” na prowadzenie wyprowadził Nene, a po sześciu minutach na 2:0 podwyższył Taras Romanczuk. Kwadrans później było wręcz ”po zawodach”, kiedy to dwunastego gola w tym sezonie strzelił Jesus Imaz – najlepszy strzelec Jagiellonii w tym sezonie Ekstraklasy.

Z perspektywy Jagiellonii sytuacja prezentowała się znakomicie, z perspektywy Warty zaś dramatycznie. ”Zieloni” w tym momencie musieli liczyć tylko na piłkarzy Lecha Poznań, którzy nie mogli przegrać z Koroną Kielce. Podczas tego meczu działy się kuriozalne rzeczy, ale nie na boisku, a na trybunach. Kibice zgromadzeni w ”Kotle” w ramach protestu zaopatrzyli się w sprzęt plażowicza, a w trakcie pierwszej połowy puszczali z głośników imprezową muzykę.

Walczący wraz z Wartą o utrzymanie Radomiak prowadził do przerwy z Widzewem po bramce Luisa Machado z 34. minuty. Był to debiut Bruno Baltazara w roli trenera Radomiaka, który tuż przed finiszem sezonu zastąpił Macieja Kędziorka. Czwarty z zespołów wciąż niepewnych utrzymania – Puszcza do przerwy remisowała z Piastem Gliwice 0:0. W doliczonym czasie pierwszej połowy sytuacja Korony stała się beznadziejna. Choć to podopieczni Kamila Kuzery prezentowali się lepiej, do szatni schodzili oni z niekorzystnym wynikiem 0:1. Jedenastego gola w tym sezonie Ekstraklasy strzelił Mikael Ishak.

Druga połowa

Pierwszy raz po przerwie futbolówka w siatce wylądowała w Radomiu, ale trafienie Luisa Machado na 2:0 nie zostało ostatecznie uznane z powodu zagrania piłki ręką. Chwilę później w Poznaniu do wyrównania doprowadziła Korona Kielce, a Lechici od kilku minut musieli radzić sobie w osłabieniu. W nogi swojego przeciwnika brutalnie wszedł Filip Marchwiński i w prawdopodobnie pożegnalnym meczu przy Bułgarskiej obejrzał czerwoną kartkę. Nie minęło nawet 10 minut od trafienia wyrównującego Jewgienija Szykawki, a Białorusin miał na koncie dublet. Bramka na 2:1 dla Korony sprawiła, że w strefie spadkowej wylądowała Warta.

Nie dość, że Korona wydostała się ze strefy spadkowej, to w dodatku wskoczyła na 14. miejsce. Radomiak mógł prowadzić 2:0 z Widzewem, a tymczasem na przestrzeni trzech minut stracił dwie bramki i przegrywał 2:1. Radomianie znaleźli się tuż nad kreską, ale spadek im nie groził, bowiem Warta musiałaby strzelić Jagiellonii cztery gole i wyjść na prowadzenie 4:3. Kibicom z Kielc w pewnym momencie znów ”zrobiło się gorąco”, gdy do siatki trafił Mikael Ishak. Bramka na 2:2 nie została ostatecznie uznana, bowiem chwilę wcześniej piłka opuściła linię końcową.

W doliczonym czasie Radomiak stracił trzeciego gola, ale nie miało to już większego znaczenia. Korona zaś utrzymała cenne prowadzenie z Lechem i tym samym po czterech latach Warta Poznań pożegnała się z Ekstraklasą. Jedna szatnia na stadionie w Białymstoku opłakiwała spadek, druga zaś świętowała mistrzostwo Polski. Po raz pierwszy w 104-letniej historii Jagiellonia sięgnęła po tytuł mistrzowski i zagra w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

